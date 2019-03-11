Глава РУСАДА: «С большой вероятностью после решения CAS представители России покинут все международные спортивные организации»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Юрий Ганус Биатлон

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) представители России покинут международные спортивные организации.

В декабре 2019-го WADA отстранило Россию на четыре года от всех международных соревнований из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории, а также лишило РУСАДА статуса соответствия.

РУСАДА подало апелляцию в CAS. Планируется, что спор будет рассмотрен со 2 по 5 ноября.

«Давайте подождем ноября. С большим процентом вероятности после решения, которое наверняка будет принято, все представители России покинут все международные спортивные организации.

Единственная организация, которая останется вне санкций, будет РУСАДА. В этом отношении РУСАДА остается и, я надеюсь, останется», – сказал Ганус на пресс‑конференции.

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