Глава ОКР: «Убежден, что в WADA назрела необходимость реформ. События вокруг российских спортсменов обострили проблемы»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков считает, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) необходимы реформы.

– Вы говорили о предвзятости по отношению к российским спортсменам, о том, что в попытках наказать просматривается настойчивое стремление коллег из международного регулятора взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом. Вы не опасаетесь, что столь энергичная терминология может сказаться на решении?

– Я говорю о том, что и так всем прекрасно известно и понятно. Мы с коллегами на международном уровне много раз обсуждали эту ситуацию. И есть мнение многих из них о том, что не может одна организация, пускай даже такая влиятельная, как WADA, заниматься всеми этими процессами.

WADA отреагировало на мои слова заявлением о том, что есть , который выносит окончательное решение по делу, и это является показателем независимости процесса.

Однако, если бы РУСАДА не выразило свое несогласие с решением исполкома WADA и предложенными им санкциями, основанными на рекомендации своего же комитета, то приговор WADA был бы приведен в исполнение сразу. Обвинили, приняли решение наказать и привели решение в исполнение. Так бы и было. Только из-за позиции РУСАДА дело перенесено в CAS, который, таким образом, фактически становится апелляционной инстанцией.

Поэтому я убежден в том, что назрела необходимость реформ в международной антидопинговой организации. Полномочия должны быть распределены между разными центрами влияния. Сейчас же сложилась монополия. Это не только мое мнение.



– Вы полагаете, что без подобной реформы пересмотр, как вы выразились, предвзятого отношения к российским спортсменам невозможен?

– Нет, в настоящий момент я рассматриваю эту предвзятость не как нечто, что будет продолжаться вечно. Я говорю о том, что реформы в WADA в любом случае должны произойти, а события вокруг российских спортсменов лишь обострили и обозначили проблемы, которые в структуре любой системы выявляются только в момент кризиса. Сейчас как раз именно такой кризис и возник, – отметил Поздняков.

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