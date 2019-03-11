Юрий Ганус: «Суд между РУСАДА и WADA должен быть открытым. Так считает вся антидопинговая общественность»

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отметил, что он против того, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) были закрытыми.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что РУСАДА высказалось за закрытый характер процесса.

«Очень важно понимать, что взаимодействие с юридической компанией ведут учредители РУСАДА. Я считаю, что суд должен быть открытым. И так считает вся антидопинговая общественность. Общественная значимость достаточно велика», – сказал Ганус.

В декабре 2019 года WADA приняло решение отстранить Россию от крупных международных спортивных стартов на 4 года, а также лишить права проведения международных турниров. Российская сторона обратилась в CAS.

Слушания по делу РУСАДА и WADA пройдут со 2 по 5 ноября.

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