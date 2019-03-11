Адвокат Ольги Зайцевой: «Обвинение в двух ДНК в пробе считалось ключевым. В CAS его полностью сняли»

Алексей Панич, адвокат российской биатлонистки Ольги Зайцевой, рассказал о том, как наличие в пробе спортсменки ДНК ее мужа повлияет на ход допингового дела по в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– действительно были предъявлены обвинения в том, что в ее пробе, взятой в ноябре 2014 года, была обнаружена чужая ДНК. Изначально МОК утверждал, что там присутствовали две женские ДНК. Но в последствие они же провели более качественные тесты и пришли к выводу, что на самом деле, там одна женская и одна мужская ДНК.

Мы по своей инициативе сделали дополнительный тест и выяснили, что мужская ДНК принадлежит мужу Ольги. Заключительный тест, проведенный уже по инициативе МОК, подтвердил этот вывод. В итоге обвинение в участие в допинговой схеме по причине наличия в пробе двух ДНК было снято и в даже не рассматривалось.

– Так как этому есть логичное объяснение: интимные отношения незадолго до сдачи теста?

– Конечно, и МОК это признал. И это было очень важно, так как обвинение в двух ДНК в пробе изначально считалось ключевым. А в итоге его полностью сняли.

– В чем еще обвиняли Зайцеву?

– Упоминание в докладе Макларена – но это даже странно обсуждать. Как можно кого-то обвинять только на основании того, что кто-то что-то сказал? Также были обвинения по поводу наличия царапин и высокого уровня соли в одной из проб.

– Как вы объясняете аномальный уровень соли?

– Уровень соли в организме зависит от целого ряда факторов. Тот уровень, который был у Ольги, вряд ли можно называть аномальным – он является физиологически возможным. У нас были два эксперта - российский и американский - и оба подтвердили, что ничего невероятного в таком уровне соли нет, – сказал Панич.

В допинг-пробе Зайцевой нашли ДНК мужа – это спасет ее от дисквалификации? Эксперты допускают, что дело в сексе