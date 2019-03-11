Уткин о Сочи-2014: «Самые опозоренные в истории Игры. Такого количества пересмотренных медалей больше не бывало»

Спортивный телекомментатор поделился мнением об Олимпиаде-2014 в .

Уткин ответил на пост журналиста Василия Конова о годовщине выбора Сочи хозяйкой Олимпийских игр.

Конов привел слова вице-премьера по спорту Дмитрия Чернышенко: «В тот день, выступая перед членами МОК, президент России Владимир Путин пообещал, что мы сделаем все, чтобы наши Игры стали лучшими в истории. И мы это сделали!

За 7 лет подготовки была практически с нуля построена транспортная и энергетическая инфраструктура, гостиницы и спортивные объекты. Сочи задал стандарты для развития других городов России».

«Василий, дорогой, но ведь тут все неправда. Галимейшая. Все, кроме того обстоятельства, что сегодня годовщина.

Игры как спортивное событие самые опозоренные в истории. Такого количества пересмотренных медалей больше не бывало.

Сочи стал местом отдыха? Морской как был говно по завышенным ценам, так и есть. Есть горы – тут да.

Но смешнее всего, конечно, о том, что Сочи задал стандарты качества для других российских городов. В том, чтобы за мегаденьги построить нечто, никакого стандарта нет, друг мой. Стандарт – это то, что можно повторить, взять на вооружение. Каким образом?

Совершенно понятно, зачем об этом вещает этот тюлень. И совершенно непонятно, на фига это постишь ты. Это же даже не пропаганда...» – написал Уткин.