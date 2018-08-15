Уткин об уходе с Первого канала: «Наябедничала «Газпром-Медиа». Думаю, Чернышенко. Это был удар по каналу, а не по мне»

Блогер Василий Уткин рассказал, почему был вынужден уйти с Первого канала.

– Правда ли то, что вас отстранили о комментирования на Первом канале по распоряжению одного из заместителей администрации президента Путина?

– Я просто точно это знаю, да.

– Почему и кто это сделал?

– Как вы понимаете, я вообще шкет неблагонадежный, но если бы дело было в моей неблагонадежности как таковой...

Во-первых, о том, что меня пригласили на Первый канал комментировать чемпионат мира, было заявлено очень широко. Константин Эрнст лично принял это решение, мы с ним встречались – он тоже человек разумный и очень, очень тертый. Целую неделю в эфире канала крутился ролик о том, что я буду комментировать. Перед первой трансляцией я включался в программу «Время», представляете? То есть я туда не контрабандой попал.

Когда чемпионат мира начался, произошли некоторые события. В традиции русского телевидения не считать спорт значимым событием. Это продолжается из года в год очень давно. Чемпионат мира был объектом очень серьезного распределения, дележа – кому-то повезло больше, кому-то – меньше. С первых дней стало очевидно, что самые правильные ставки сделал Первый канал. Он начал делать остальных буквально с первых шагов. И это вызвало нормальную совершенно реакцию – зависть.

Мое отстранение было ударом по Первому каналу, а не по мне. На меня сразу наябедничали. «Что вы делаете, зачем это нужно?» – было сказано. Меня отстранили – это совпало с выходными. Мне сказали: в понедельник мы это разрулим, езжай по маршруту, следующий матч твой. Но за это время случилось очень важное событие.

В другом репортаже на Первом же канале мой добрый товарищ Леонид Слуцкий произнес фамилию Навального. А это лакмусовая бумажка, красная тряпка и сам бык одновременно. И тогда же сказали: «Не-не-не, всех этих смутьянов на хер!» Так оно и было. Я точно это знаю.

– Принимал решение лично Путин? Или он даже не знал об этом?

– Да что вы (смеется). Это разве вопрос Путина? Это решалось на уровне администрации президента. Насколько я знаю, это все было сделано Алексеем Громовым, одним из зампредов администрации (первый заместитель руководителя АП России – прим. Sports.ru). Но в данном случае я даже не могу предъявить претензии, потому что он для этого и поставлен. Это входит в его обязанности – контроль за средствами массовой информации.

Наябедничала «Газпром-Медиа». Думаю, что, скорее всего, это сделал Николай Чернышенко (вероятно, речь про Дмитрия Николаевича – прим. Sports.ru). Полагаю. Знать это точно я не могу. Просто потому, что стало понятно, что Первый канал уходит и делает всех. Он и так всех сделал в конце концов. Вот такая была месть.

Кроме того, же пытался вернуть меня накануне чемпионата мира. Знаете, у нас, в русскоязычном пространстве, когда-то событием стал баттл между рэперами Гнойным и Oxxxymiron. «Лучше я сдохну проклятым ноунеймом, чем стану тобой». Поэтому – нет. Мне очень хотелось комментировать домашний ЧМ, я жил этим, но я решил для себя – нет, даже если это будет единственная возможность, на «Матч» я работать не пойду. И я им отказал. Они дико возмутились, – сказал Уткин в интервью журналистке Алесе Бацман.

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