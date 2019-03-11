Александр Тихонов: «Когда полиция ворвалась в номер Логинова, Майгуров молчал, засунув язык в задницу. Вот такого президента нам предлагают»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал выдвижение на пост президента Союза биатлонистов России ( ).

«Все прекрасно знают, что такое Майгуров. Он погорел на посту министра спорта Югры с фальшивым дипломом и был спасен от серьезного уголовного дела, затем получал дипломы за развитие при Кущенко, когда СБР имел позорные результаты и более 20 положительных допинговых проб.

Именно при нем Россия утратила свой авторитет в IBU, а сам он не приносил никакой пользы, кроме того, что постоянно угождал Бессебергу. Естественно ни о каком его авторитете и репутации в международном биатлоне не может идти и речи.

Последние два года он был одним из немногих членов правления, кто получал зарплату из нищенского бюджета СБР за должность вице-президента по международным вопросам, ездил в командировки. Результат его деятельности всем известен – Россия ни на шаг не приблизилась к восстановлению в IBU.



Долг перед растет, выяснилось, что до сих пор не оплачены гостиницы и транспорт, которыми сборная команда пользовалась после Нового года. Речь идет о серьезных суммах.

А где была его работа на чемпионате мира, когда полиция ворвалась в номер к Логинову и Гараничеву? Он молчал, засунув язык в задницу, вместо того, чтобы решать вопросы. И такого президента сейчас нам предлагают Бойцов и Нуждов!» – написал Тихонов.

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