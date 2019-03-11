Александр Тихонов: «Когда полиция ворвалась в номер Логинова, Майгуров молчал, засунув язык в задницу. Вот такого президента нам предлагают»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выдвижение Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
«Все прекрасно знают, что такое Майгуров. Он погорел на посту министра спорта Югры с фальшивым дипломом и был спасен от серьезного уголовного дела, затем получал дипломы за развитие при Кущенко, когда СБР имел позорные результаты и более 20 положительных допинговых проб.
Именно при нем Россия утратила свой авторитет в IBU, а сам он не приносил никакой пользы, кроме того, что постоянно угождал Бессебергу. Естественно ни о каком его авторитете и репутации в международном биатлоне не может идти и речи.
Последние два года он был одним из немногих членов правления, кто получал зарплату из нищенского бюджета СБР за должность вице-президента по международным вопросам, ездил в командировки. Результат его деятельности всем известен – Россия ни на шаг не приблизилась к восстановлению в IBU.
Долг перед IBU растет, выяснилось, что до сих пор не оплачены гостиницы и транспорт, которыми сборная команда пользовалась после Нового года. Речь идет о серьезных суммах.
А где была его работа на чемпионате мира, когда полиция ворвалась в номер к Логинову и Гараничеву? Он молчал, засунув язык в задницу, вместо того, чтобы решать вопросы. И такого президента сейчас нам предлагают Бойцов и Нуждов!» – написал Тихонов.
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