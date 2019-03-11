Глава пресс-службы СБР: «Тихонов, будучи по натуре гусаром, красиво промотал наследие СССР в биатлоне. После него остались лишь руины»

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России ( ) Константин Бойцов поделился мнением о людях, которые в разное время управляли организацией.

– Тихонов говорит, что он – лучший президент в истории. В этом есть правда?

– Первый президент Евгений Новиков разве был плох? При нем на Олимпиаде-94 Россия выиграла три золота, серебро и бронзу. При том, что тогда было всего шесть дисциплин.

Потом пришел Тихонов. Для 90-х его методы управления и менеджмента, наверное, куда-то годились. Не секрет, что он тесно взаимодействовал с Отари Квантришвили и другими одиозными личностями.

Но результаты 90-х – это главным образом советское наследие. А Александр Иванович, будучи по натуре гусаром, красиво промотал это самое наследие. После него остались лишь руины. Ни структуры, ни стадионов. Ханты-Мансийск развивался по своей линии – тогдашнему президенту, начиная с лета 2000-го, было совсем не до Югры.

– Тихонов, Прохоров, Кравцов, Драчев. Давайте составим рейтинг президентов по версии Бойцова.

– Я бы не взялся. Хотя бы потому, что выделять здесь Прохорова отдельно не совсем правильно. Сейчас грядут внеочередные выборы и, насколько мне известно, там планируется попытка создания попечительского совета. Иначе вопросы финансирования просто не решить. Так вот Прохоров в свое время был, по сути, председателем попечительского совета. И набрал команду, которая должна была непосредственно управлять процессом.

Сейчас Драчеву ставят в упрек, что он не может каждодневно заниматься проблемами биатлона. И это действительно так. Он бывает в офисе крайне редко. У него – Дума. В этом смысле на фоне остальных выделялся Кравцов. Вот он всегда был на рабочем месте и оперативно включался в любую проблему.

– Но он же тоже сидел на двух стульях – параллельно был директором ЦСП.

– Был, но он так планировал день, что успевал. Приходил на работу к 6 утра. Распределял свое время так, что был в теме по обоим направлениям. Ни с кем не переругался. Еще один важный плюс в его копилку – при Кравцове не было ни одной положительной допинг-пробы. Только разбирался со старым наследием.

– Вместе с тем при нем был чемпионат мира-2016, где Россия не завоевала ни одной медали.

– Было такое. Но организация биатлонного хозяйства – это не одни только чемпионаты мира. Неудачи были и при Тихонове, антирекордная серия на Кубке мира – при Драчеве, а уж какое соотношение по вкладываемым ресурсам и отдаче было при Прохорове – так это вообще отдельная история. Поэтому я бы не стал подходить к этому вопросу с такой примитивной шкалой, – сказал Бойцов.