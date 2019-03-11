Виктор Майгуров: «На Драчева влияют люди не из биатлона. Вокруг него много фигур, рассчитывающих на определенную зарплату»

Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о претензиях органа в адрес президента СБР Владимира Драчева.

«Что касается законодательства, мы – как общественная организация – каждый год обязаны проводить аудит. Его не было ни разу с прихода Драчева на пост президента.

По Уставу СБР тоже много нарушений. Должна утверждаться смета доходов-расходов – и дальше все должно соответствовать смете. Этого нет. Правление должно утвердить штатное расписание – тоже нет. Составы команд также утверждают на Правлении, но президент идет вразрез с этими решениями.

По тренерам и спортсменам. На самом деле этот вопрос обсуждали еще с ноября – по какой стратегии и с кем мы движемся дальше. Приняли определенные решения, Правление проголосовало единогласно, но президент все сделал иначе.

И так постоянно: на Правлении президент голосует там, где большинство, потом выходит за дверь и делает все по-своему. Члены Правления – взрослые люди, у каждого есть мнение, достоинство. Но в итоге мы каждый раз выглядим так, что над нами все смеются.

К сожалению, на президента влияют со стороны: я не назову фамилии, хотя для меня они понятны – это люди вообще не из биатлона. Изначально, когда Владимир Петрович пришел в СБР, вокруг него было много фигур, которые рассчитывали на определенную зарплату, но, не дождавшись ее, устранились. Потом появились другие.

Наверное, еще год-полтора назад члены Правления – люди, которых сам Драчев туда порекомендовал – полностью доверяли ему: как президент сказал, так и правильно. Но постепенно их мнение поменялось – не под чьим-то влиянием, а на основании своего опыта», – сказал Майгуров.

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