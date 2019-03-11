Алексей Нуждов: «Драчев не справляется с работой главы СБР. Я буду поддерживать Майгурова»

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБРАлексей Нуждов поделился мнением о работе главы организации Владимира Драчева. 

– По мнению большинства членов правления Владимир Драчев не справляется (с работой главы СБР)?
 
– Володя-то? Я вам точно скажу – вообще не справляется.

– Но если Драчев не справляется, почему бы Алексею Нуждову не возглавить СБР?

– Я тоже не смогу. Этим должен заниматься человек, который решит поставить на это дело все. Это настоящая полная занятость.

Я не готов этим заниматься, потому что у меня есть основная работа, которую я люблю и которой я отдаюсь полностью. Это серьезная работа, и огромное спасибо моим руководителям за то, что они мне позволяют отвлекаться на общественную деятельность, понимая ее значимость.
 
Но эта общественная деятельность состоит в первую очередь не в том, чтобы помочь спорту высших достижений, в котором, кто бы что ни говорил, все и так неплохо. По крайней мере, в материальном плане. А главное именно в том, чтобы поднять массовость, развивать наш вид спорта в целом в России.

Вот у меня клуб есть, в котором трудятся мои единомышленники. И есть работа в СБР, в федерации биатлона Московской области. Я этим занимаюсь, это мое хобби и даже, наверное, призвание, мне это нравится.

– Тогда кто, на ваш взгляд, должен стать президентом СБР?

– Я в любом случае поддержу Виктора Майгурова. Говорю безо всяких обиняков. Да, мне скажут: «Вот, ты поддержал в свое время одного, а сейчас другого».

Скажу так. И Майгурова, и Драчева я узнал примерно в одно и то же время. Почему сейчас мне ближе позиция Майгурова? Просто по его рабочим качествам, – рассказал Нуждов. 

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