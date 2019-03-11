Анатолий Хованцев: «Хотелось бы получить деньги от СБР. Там не так мало»

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Бывший главный тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что готов вернуться в команду, если получит такое предложение.

– Пока тишина. Из биатлонистов тоже никто не обращался, чтобы продолжить совместные тренировки. Сейчас мы находимся в процессе ожидания, чем все закончится. 

– Если новых тренеров не утвердят в Минспорта и вам предложат вернуться, вы готовы это сделать?

– Если будет предложение, это возможно. 

– Главным тренером или может старшим тренером женской команды?

– Я сейчас не буду ничего загадывать.

– Вы говорили, что вам не платили с декабря. Сейчас деньги вернули?

– Нет. Хотелось бы получить. Там не так мало, – сказал Хованцев.

«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева

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