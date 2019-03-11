Владимир Барнашов: «Ни Польховский, ни Королькевич не причастны к допинг-скандалам. Слова Драчева – полная глупость»

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Бывший тренер сборной России Владимир Барнашов прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева о том, что организация до сих пор не восстановлена вправах из-за допинга при тренерах Валерии Польховском и Владимире Королькевиче.

Польховский назначен новым главным тренером сборной, Королькевич – старшим тренером женской команды.

– Это полная глупость. Ни Польховский, ни Королькевич не причастны к допинг-скандалам. Польховский и вовсе не работал в команде, когда положительные допинг-пробы сдавали Логинов, Юрьева, Старых, когда были претензии WADA к Устюгову и Слепцовой.

У Королькевича ситуация немного иная. Да, Старых была его подопечной, но он не имел отношения к тому допинговому случаю. По крайней мере, от WADA к нему вопросов нет. После этого он спокойно работал в той же сборной Белоруссии.

— Если Королькевича и Польховского все прекрасно знают, то за какие заслуги пост старшего тренера мужской сборной получит Роберт Кабуков?

— Я работал с Кабуковым, когда он тренировал молодежную сборную России. Это грамотный парень, настоящий фанат биатлона. Справедливое замечание, что специалистов хорошего уровня много и в нашей стране. Но есть главный тренер. В данном случае это Польховский. Он берет на себя ответственность за результат.

В таком случае, я полностью согласен с Александром Приваловым, дайте ему набрать команду единомышленников. Тех людей, с кем он хочет работать. Иначе спрашивать с него будет неправильно и нелогично.

— Работа Анатолия Хованцева на посту главного тренера была неудовлетворительной?

— Я не буду давать такие оценки. Но у Хованцева была возможность поставить своих тренеров в мужскую и женскую команды. Ему такое право было дано. Почему такого права не заслужил Польховский? – рассказал Барнашов.

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