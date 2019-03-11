Владимир Драчев: «Никогда не брал из СБР ни копейки, только вношу и вношу»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал обвинение исполнительного директора СБР Сергея Голикова в нецелевом расходовании средств.

Ранее Голиков заявил, что Драчев тратил деньги организации на личные нужды, в частности – на зарплату для водителя своей жены.

«У моей жены нет водителя. Жена в октябре 2018 года родила, она до этого три месяца никуда не выезжала и после этого 6 месяцев – никуда. Какой водитель? Кому он нужен, если человек вообще не ездит?

Все выезды полностью контролировал я, возил ее в роддом, на все мероприятия. Никогда не было у моей жены водителя.

Это как анекдот. Я к этому отношусь спокойно, бог с ним. Я вообще ни копейки никогда из СБР не брал, только вношу и вношу.

Моя зарплата позволяет туда какие-то деньги вносить. То здесь, то там надо заплатить. То за автобусы 800 евро, то полторы тысячи на запчасти, достал из кармана – отдал.

Все в живом процессе. Автобусы должны ездить, они не ездят без масла, без бензина, без запчастей», – рассказал Драчев в прямом эфире с обозревателем «Спорт-Экспресса» Владимиром Ивановым в инстаграме.

Директор СБР Голиков: «Водитель жены Драчева получал зарплату в СБР. Траты составили 1,5 миллиона»

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот