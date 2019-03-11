Драчев об обвинении в нецелевом расходовании средств СБР: «Не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию»

Теги СБР Владимир Драчев ТАСС Сергей Голиков Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на обвинение исполнительного директора СБР Сергея Голикова в нецелевом расходовании средств.

Ранее Голиков заявил, что Драчев тратил деньги организации на личные нужды, в частности – на зарплату для водителя своей жены. 

«В своем недавнем обращении я призвал воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений, поэтому не хочу нарушать свои же правила и не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию.

Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона. Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», – сказал Драчев. 

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот

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