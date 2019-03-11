Драчев об обвинении в нецелевом расходовании средств СБР: «Не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) ответил на обвинение исполнительного директора СБР Сергея Голикова в нецелевом расходовании средств.

Ранее Голиков заявил, что Драчев тратил деньги организации на личные нужды, в частности – на зарплату для водителя своей жены.

«В своем недавнем обращении я призвал воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений, поэтому не хочу нарушать свои же правила и не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию.

Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона. Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», – сказал Драчев.

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот

Директор СБР Голиков: «Водитель жены Драчева получал зарплату в СБР. Траты составили 1,5 миллиона»