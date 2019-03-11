Владимир Драчев: «У Королькевича еще словенка Грегорин попалась на допинге. У нас же задача в том, чтобы сборная России была чистейшей»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал возможное назначение на пост старшего тренера женской сборной.

Королькевич ранее работал со сборными Украины и Беларуси.

«У Королькевича еще словенка попалась на допинге. У нас же задача в том, чтобы сборная России была чистейшей. Мы не брали тренеров, которые даже рядом проходили с допинг-случаями. Был целый пласт допинга, а сейчас говорим, что этих тренеров нужно опять взять.

Да и кого берем-то? Ладно бы это был Зигфрид Мазе. Я бы поднял обе руки вверх и сказал – да, давайте найдем деньги и пригласим его. Но это не те тренеры, которые достойны работать в сборной», – рассказал Драчев в прямом эфире с Владимиром Ивановым в инстаграме.

IBU признал Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил в Ванкувере-2010 и дисквалифицировал биатлонистку на два года. Королькевич в то время тренировал сборную Словении по лыжным гонкам, но с биатлонистками не работал.

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