Богалий о высказываниях Драчева про допинг: «Он сначала говорит, как нам тяжело, а потом берет лопату и закапывает СБР туда, откуда мы движемся»

Теги Анна Богалий допинг СБР IBU Анатолий Хованцев Владимир Драчев WADA Владимир Королькевич Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением насчет высказываний в прессе президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

Ранее Драчев раскритиковал кандидатуры тренеров, утвержденных правлением СБР. На пост старшего тренера мужской сборной претендует Роберт Кабуков, женской – Владимир Королькевич. Драчев напомнил, что подопечные Королькевича попадались на допинге.

«Нужно думать, что говоришь, и за свои слова нужно отвечать. Если ты говоришь, что какие-то люди замешаны, они же могут потребовать от тебя доказательства – документы, примеры и так далее. То есть Драчев сначала говорит, как нам тяжело, и что мы никак не можем восстановиться в правах, а потом берет лопату и закапывает СБР туда, откуда мы движемся. Вся эта ситуация очень некрасивая, и я бы призвала к ответу и за это в том числе.

Если ты говоришь «А», говори и «Б». Получается, что брошена тень на очень большое количество людей. Поэтому Хованцев и Драчев до 27 апреля должны предоставить документы правлению по их заявлениям в прессе о допинговых делах.

Все наши заявления в прессе отслеживает и IBU, и WADA. Мы пытаемся восстановиться и одновременно подливаем масло в огонь, делая такие заявления, тем более со стороны президента СБР. Мы можем обсуждать какие-то вещи внутри, но не в прямом эфире федеральных каналов.

Я много работаю над тем, чтобы наша молодежь по-другому смотрела на биатлон и на свое развитие, а потом все берется и сливается одним интервью. Ребята, ну имейте совесть какую-то, что ли? Если вы не следите за словами, то, наверное, стоит вообще перестать разговаривать на эти темы? Это нельзя делать, тем более, если это государственный деятель и депутат Госдумы», – сказала Богалий.

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