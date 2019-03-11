Богалий о высказываниях Драчева про допинг: «Он сначала говорит, как нам тяжело, а потом берет лопату и закапывает СБР туда, откуда мы движемся»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону поделилась мнением насчет высказываний в прессе президента Союза биатлонистов России ( ) .

Ранее Драчев раскритиковал кандидатуры тренеров, утвержденных правлением СБР. На пост старшего тренера мужской сборной претендует Роберт Кабуков, женской – . Драчев напомнил, что подопечные Королькевича попадались на допинге.

«Нужно думать, что говоришь, и за свои слова нужно отвечать. Если ты говоришь, что какие-то люди замешаны, они же могут потребовать от тебя доказательства – документы, примеры и так далее. То есть Драчев сначала говорит, как нам тяжело, и что мы никак не можем восстановиться в правах, а потом берет лопату и закапывает СБР туда, откуда мы движемся. Вся эта ситуация очень некрасивая, и я бы призвала к ответу и за это в том числе.

Если ты говоришь «А», говори и «Б». Получается, что брошена тень на очень большое количество людей. Поэтому Хованцев и Драчев до 27 апреля должны предоставить документы правлению по их заявлениям в прессе о допинговых делах.

Все наши заявления в прессе отслеживает и , и . Мы пытаемся восстановиться и одновременно подливаем масло в огонь, делая такие заявления, тем более со стороны президента СБР. Мы можем обсуждать какие-то вещи внутри, но не в прямом эфире федеральных каналов.

Я много работаю над тем, чтобы наша молодежь по-другому смотрела на биатлон и на свое развитие, а потом все берется и сливается одним интервью. Ребята, ну имейте совесть какую-то, что ли? Если вы не следите за словами, то, наверное, стоит вообще перестать разговаривать на эти темы? Это нельзя делать, тем более, если это государственный деятель и депутат Госдумы», – сказала Богалий.

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