Сергей Голиков: «Долг перед IBU – основная причина, почему СБР перестал платить Хованцеву и другим сотрудникам»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, временно отстраненный от должности, рассказал о проблемах с финансами в СБР.

– Анатолий Хованцев заявил, что ему с ноября прошлого года не платит. Это так?

– Это правда. СБР с ноября или декабря, я не помню точно, не выплачивал зарплату Хованцеву. И не только Хованцеву, кстати, а еще довольно большой группе сотрудников. Так что это правда.



– О какой зарплате идет речь? Ведь Хованцев получает жалованье в ЦСП. При чем тут СБР?



– СБР вот при чем. Со всеми тренерами, врачами, массажистами, сервисменами и так далее летом, как правило, заключаются трудовые контракты сроком на год, где указывается та надбавка, которую они получают ежемесячно. То есть, это не деньги ЦСП, это деньги СБР. Это обычные срочные договоры на год.

– А почему они перестали получать эти надбавки от СБР?

– Да очень просто. Денег нет.

– А куда деньги делись?



– Их и не было, этих денег. Все эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, и зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в ЦСП совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости.

– Но ведь год назад бюджет СБР был открыт, и там всё было расписано. Кому, за что и сколько. Как же так получилось?

– Вы правы. Я понимаю ваш вопрос, сейчас объясню. На тот момент финансовые претензии составляли, если я правильно помню, 200 или 300 тысяч евро. Соответственно, планировалось, что в конце 2019 года этот долго будет закрыт, и с Нового года мы начнем более или менее нормальную жизнь.

Но за это время финансовые претензии IBU увеличились почти до миллиона евро. И на сегодняшний день долг составляет порядка 350 тысяч евро. Таким образом, у нас выпало из бюджета порядка 400 тысяч евро, это почти 30 миллионов рублей. Вот основная причина того, что мы перестали платить и Хованцеву, и другим.

Выход тут был один. Президент и члены правления должны были еще прошлой осенью, когда проблемы стали понятны, изыскать дополнительные источники дохода. Видимо, никто не нашел. Вот так и получилось, – рассказал Голиков.

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