Валерий Польховский: «Если спортсмены не хотят готовиться с тренерами, которые утверждены СБР, могут работать сами. Но только за свой счет»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что спортсмены, которые не согласны с назначением тренеров команды, могут готовиться самостоятельно.

Сегодня Правление СБР утвердило Роберта Кабукова на посту старшего тренера мужской сборной, – женской.

«Если некоторые спортсмены и спортсменки не хотят готовиться с тренерами, которые утверждены СБР и, возможно, будут утверждены Министерством спорта, они могут сами готовиться.

Мы предоставим максимум условий, критерии отбора – присоединяйтесь и работайте, но только за свой счет или за счет территории, спонсора. Мы дадим возможность проявить себя каждому спортсмену.

Не считаю, что будут противоречия. Если мы объединимся под одной целью – завоевания медалей, то их не будет. А с теми, кто не с нами, нам не по пути», – сказал Польховский.

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