Владимир Драчев: «Категорически против приглашения Королькевича и Кабукова в сборную России»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что он против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты тренеров сборной.
7 апреля на заседании правления СБР большинством голосов Кабуков был предложен на пост старшего тренера мужской команды, Королькевич – женской.
«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой.
В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой.
Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись», – сказал Драчев.
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