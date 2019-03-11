Владимир Драчев: «Категорически против приглашения Королькевича и Кабукова в сборную России»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев заявил, что он против назначения и Роберта Кабукова на посты тренеров сборной.

7 апреля на заседании правления большинством голосов Кабуков был предложен на пост старшего тренера мужской команды, Королькевич – женской.

«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой.

В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и , чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой.

Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись», – сказал Драчев.

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