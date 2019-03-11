Александр Тихонов: «Белорусы написали: «Спасибо Драчеву, что забирает Королькевича». Этот иностранный специалист разве что в Африке не работал»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал итоги заседания правления Союза биатлонистов России (СБР), которое состоялось накануне. 

По итогам заседания было решено временно отстранить от должности исполнительного директора СБР Сергея Голикова и назначить временно исполняющим обязанности Виктора Майгурова

– Кто такой Майгуров, я уже неоднократно говорил, повторяться не стану. А по существу вопроса могу сказать, что эта команда все развалила, и они продолжают собираться и что-то решать. На днях появится заключение Голикова по поводу всех финансовых дел СБР.

– Этого нет в документе, но Владимир Драчев сказал, что среди кандидатов в тренеры сборной России есть иностранные специалисты.

– Знаем мы этих специалистов. Белорусы тут написали: «Спасибо Драчеву, что он забирает у нас Королькевича». Этот иностранный специалист разве что только в Африке не работал.

– Еще будут предлагать перейти в биатлон лыжникам. И вроде бы даже есть конкретные кандидатуры спортсменов. Нужны лыжники?

– Все это ненадолго – все, что они расписали. В Министерстве спорта будет создана экспертная группа, она никого из этих тренеров не утвердит. У этих тренеров ноль знаний.

– Вы с кем-то из подписантов того открытого письма-обращения к Драчеву с требованием уйти в отставку общаетесь?

– Разговаривал с Васильевым, Голиковым, сегодня общался с Алябьевым. У нас всех одно мнение: отставка Драчева и созыв внеочередной конференции.

– Руководство СБР хочет пригласить подписантов на беседу, когда закончится карантин. Возможно, это поможет прийти к какому-то консенсусу?

– О чем с ними говорить? Мы зададим только один вопрос: где результат двухлетней работы? Они сейчас пытаются провести аудит. Там куча долгов, денег на счету – ноль. Долги оплачивать нечем. Это все просто отсрочка неизбежного, – сказал Тихонов. 

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