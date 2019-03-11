Александр Логинов: «Ситуация с вирусом – большой удар. Но не опускаю руки, буду тренироваться в любых условиях»

Российский биатлонист рассказал, как изменилась его жизнь во время эпидемии коронавируса.

«В такой сложный период пытаемся извлечь максимум из нахождения рядом с семьей. Для меня этот период очень важен, потому что провожу время с супругой и дочкой. Конечно, обычно на это очень мало времени. Ситуация сложная в стране и в мире, но мы стараемся поддерживать друг друга.

Мы спортсмены, профессионалы и, естественно, ни на секунду даже не думаем, что это время для отдыха. Мы тренируемся, находим варианты домашних тренировок. Может быть, сложно, но эти ситуации отчасти закаляют.

Нужно находить время, чтобы тренироваться. Надо настраиваться на разные стечения обстоятельств, но я не собираюсь опускать руки, буду тренироваться в любых условиях, при любых таких тяжелых ситуациях. Это, конечно, большой удар, будет тяжеловато, наверное, и в апреле, и в мае. Надеюсь, смогу подтянуть другие стороны – даже силовую подготовку.

Со стрелковой подготовкой сложнее, уже много думал об этом. Надеюсь, когда вся эта ситуация закончится (и надеюсь, что положительно), будем восполнять по максимуму стрелковую подготовку. Соскучиться по стрельбы мы точно успеем», – сказал Логинов в прямом эфире в инстаграме Дмитрия Губерниева.