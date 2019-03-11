Вице-президент СБР Польховский: «Может, кто-то и нарушает карантин. Это неправильно, но спортсмены привыкли ставить во главу угла результат»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о нарушениях спортсменами, которые вернулись из Европы, карантина из-за пандемии коронавируса.

– Как вы относитесь к тому, что некоторые наши спортсмены после возвращения из Финляндии нарушают условия карантина? Например, Кристина Резцова вместо того, чтобы находиться дома в Москве в самоизоляции, поехала тренироваться в Сыктывкар.

– Мы попросили тренеров, чтобы они на этот период выдали спортсменам личные планы подготовки, в зависимости от конкретной ситуации у каждого из них.

Буквально накануне говорил с Александром Логиновым, который находится дома и выполняет все предписания. Есть беговые дорожки, силовые тренажеры — тренироваться можно. Женя Гараничев – то же самое.

Откровенно говоря, может, кто-то и нарушает карантин. Это, конечно, неправильно, хотя я прекрасно понимаю, почему так происходит. Спортсмены привыкли ставить во главу угла результат.

Но сейчас нужно потерпеть и прислушаться к тем рекомендациям, которые есть. Тем более, что ребята вернулись 16 марта — не так много осталось до истечения двухнедельного срока, – отметил Польховский.

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