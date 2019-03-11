Кентен Фийон-Майе: «Вышел из дома без справки на время карантина, и меня тут же остановили полицейские»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал, как приходится жить и тренироваться в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

«Из дома можно выходить в первую очередь для закупки продуктов. Ну или в аптеку, чтобы приобрести какие-то медицинские препараты. Плюс ко всему я могу бегать на улице.

Разрешают бегать один час в день. Перед выходом из дома я заполняю подробную форму, в которую вношу свои данные и указываю цель пребывания на улице.

Меня как-то остановили полицейские, а справки этой с собой у меня не было. На прошлой неделе я бегал каждый день и вышел из дома без нее. Тут же меня остановил полицейский контроль.

К счастью, одного из полицейских я знал. Я им все объяснил, они меня отпустили, но просили больше так не делать», – рассказал Фийон-Майе.