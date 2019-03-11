Кентен Фийон-Майе: «Жаль, что я не завоевал личное золото на ЧМ. Но разочарование не усиливается от того, что я уступил Логинову»

Французский биатлонист подвел итоги завершившегося сезона.

– Одной из моих целей на сезон была борьба за Большой хрустальный глобус. Конечно, это самая сложная цель, которую я ставил перед собой за всю карьеру.

Но после великолепной летней подготовки я почувствовал, что в состоянии попробовать. И цель почти достигнута, потому что весь сезон я сражался в тройке лучших в мире.

Я очень рад и доволен, что смог приблизиться к этому, хотя есть разочарование, потому что я упустил другие цели – личное золото чемпионата мира и Малый хрустальный глобус в какой-либо из дисциплин.

– Завершить сезон вслед за двумя лучшими биатлонистами мира – Йоханнесом Бо и – это особый символ для тебя?

– Да, для меня это нечто особенное, потому что это показывает, что я один из сильнейших в моем спорте. Я уже два года живу в своей детской мечте – у меня серия из двух суперсезонов на вершине биатлона.

– Сезон получился безупречным: победа на этапе в Поклюке, 10 личных подиумов, 6 – эстафетных, три медали ЧМ, включая командное золото. Осталось ли сожаление, что в спринте ЧМ ты взял серебро вслед за ?

– Я сожалею, что не завоевал личное золото на чемпионате мира, но разочарование не усиливается от того, что я уступил этому спортсмену, а не другому. На этом чемпионате мира ошибки, из-за которых я не взял золото, совершал я сам, а не другие спортсмены.

– Сейчас ты снова мечтаешь о Большом хрустальном глобусе и золоте ЧМ?

– Безусловно, мои цели на следующий сезон будут почти такими же, но я буду еще более требовательным к себе, – сказал Фийон-Майе.