Резцова – Губерниеву: «Дима, греби в греблю, ты же гребец, зачем ты в биатлоне роешься?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что может подать в суд на из-за оскорблений.

– Я уже подумала о том, что мне нужно найти хорошего адвоката и остановить этот беспредел в высказываниях Губерниева, который не имеет гражданского права допускать оскорбления личности.



Есть такое высказывание в народе, пусть и не очень красивое: «Не тронь говно, оно и вонять не будет». Я никого никогда не оскорбляла. Не собираюсь оправдываться, мне не в чем оправдываться. Я ничего не нарушила, никого не обидела.

– В заявлении Губерниева бросаются в глаза слова о допинге на Олимпийских играх. Это задело вас?

– Вот именно. Это главная зацепка, которая позволяет на него подать в суд. Без фактов так голословно обвинять – это вообще никому непозволительно.

И потом, допинг, Советский Союз… О чем ты вообще, мальчик, говоришь? Какой допинг? Мы даже слышать об этом не слышали. О чем он?

Для меня это просто дико. И самая главная боль для меня – у меня дети в спорте, а он позволяет себе оскорблять не только меня, но и всю мою семью, моих детей, девочек.

Какое он имеет право, кто он-то такой? И когда он несет такую ахинею, что будет биться за то, чтобы стадион не назывался моим именем…



Да кто ты? Резцова практически этот стадион построила на благо детского спорта, чтобы дети занимались. Есть люди, которые переживают за здоровье детей, за наш спорт, особенно за детский и молодежный спорт. Думаю, он просто не может «задушить» , поэтому перебрался на женщин.

– Оскорблять женщин – последнее дело. Пикировка с Тихоновым более уместна.

– Это некрасиво, это вообще его не красит. Как он этого не понимает. Елена Валерьевна Вяльбе его просто отшила, попросив отойти подальше от лыжного спорта.

Я тоже хотела бы ему сказать: «Дима, греби в греблю, ты же гребец, зачем ты в биатлоне роешься?» Очень гадко, – рассказала Резцова.