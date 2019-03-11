Исполнительный директор СБР Сергей Голиков: «Водитель жены Драчева получал зарплату в СБР. Траты составили полтора миллиона»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что глава СБР Владимир Драчев тратил деньги организации на личные нужды.

«Почти полтора года господин Драчев платил зарплату водителю Медведеву, который возил на его личном автомобиле его жену. За счет СБР, конечно. Траты составили минимум полтора миллиона. По сути, он был личным водителем жены Драчева.

В этих цифрах я могу ошибаться не более чем на 10 процентов.

Теперь давайте теоретически рассмотрим ситуацию. Если Драчев скажет, что все это фигня и Голиков врет. Так вот: я за свои слова отвечаю.

Плюс есть еще один нюанс. У меня есть документы. Подписанные Драчевым. Водитель был официально устроен в СБР, получал зарплату. Числился кем-то другим. А по факту возил по Москве жену Драчева.

А теперь мой прогноз. Думаю, в течение двух-трех недель после этих заявлений меня могут уволить с должности исполнительного директора», – сказал Голиков.

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