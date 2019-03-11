Дмитрий Васильев: «Я считаю, что Майгуров был бы гораздо более сильным главой СБР»

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев объяснил, почему подписал письмо с призывом к Владимиру Драчеву покинуть пост главы Союза биатлонистов России ( ).

«Я никогда не скрывал, что на отчетно-выборной конференции в 2018 году шел в связке с . Уже тогда я считал большинство заявлений Драчева предвыборной риторикой. В итоге, ничего хорошего не вышло.

Так что я подписал это письмо и считаю, что тот же Майгуров был бы гораздо более сильным главой СБР. У него отличные международные связи и хороший контакт с регионами.

Я не ставлю перед собой цели возглавить СБР. Мне есть чем заняться и что терять, если я возглавлю общественную организацию. С другой стороны, если будет учтен ряд моментов и мне сделают конкретное предложение навести порядок в отечественном биатлоне, то всё возможно. Я фаталист и не исключаю любого развития событий», – сказал Васильев.

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