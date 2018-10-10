Хабиб: «Мне сказали, что бой с Фергюсоном будет в Абу-Даби, но нас туда не пустили»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, как проходили переговоры по поводу боя против в условиях пандемии коронавируса.

«Давайте вернемся к тому, как все начиналось. Какие были новости.

Мы находились дней десять в Калифорнии, тренировались в зале АКА, не зная, будем ли мы драться и где будем драться, в каком формате – со зрителями или без. Много было вопросов, на которые не было ответов.

Потом пришла информация от UFC, что бой на 100% не пройдет в США, они сказали, что бой на 99% пройдет в Абу-Даби, и мы, посоветовавшись с UFC, за месяц до боя вылетели в Эмираты. Это было 19 или 20 числа.

Когда мы прилетели, нам сказали, что границы закрыты и что никто без паспорта гражданина Эмиратов не сможет заехать. Нам пришлось оттуда улететь в Россию.

В данный момент я в Дагестане, и каждый день я готовлюсь, тренируюсь.

Когда мы прилетели в Россию, мы узнали, что запретили въезд для иностранных граждан. Точно также запретили въезд и выезд в США, в Европе, везде», – сказал Нурмагомедов в прямом эфире инстаграма.

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