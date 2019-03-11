Губерниев о Тихонове: «Это даже не стукачество, а абсолютная ненависть человека, проживающего ныне в Беларуси, ко всему, что происходит в России»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отношении четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова к России.

Сегодня Губерниев опубликовал в инстаграме фрагмент документа по делу, которое ведет полиция Италии в отношении биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Причиной разбирательства в отношении Логинова и Касперовича стало заявление исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен: она обратилась в полицию, опираясь на слова Тихонова, который за несколько дней до обысков в интервью рассказывал, что Касперович приехал в Антхольц за счет Федерации биатлона Санкт-Петербурга, а с аккредитацией ему помогла Украина.

«Мне очень горько и обидно, что человек может дойти до такого в своей ненависти к стране, в которой мы живем. Это не хейт , комментатора Губерниева или еще кого-то, а полнейшая злоба к родной нашей стране, к России. И этим пронизано все. Что он рассказывал в ВИП-шатрах на чемпионате мира, ведомо, наверное, только ему. Поэтому дело здесь даже не в интервью.

Это даже не стукачество, а абсолютная ненависть человека, проживающего ныне в Беларуси, ко всему, что происходит в России.

Теперь становится понятно, безотносительно истории с аккредитацией, кто может быть явным информатором, фантазером, доносчиком и абсолютно беспринципным человеком.

И у меня, человека, который был воспитан на идеалах олимпийских тихоновских побед, просто душа переворачивается, когда я вижу поведение современного, дошедшего до ручки и временами абсолютно сенильного персонажа», – сказал Губерниев.

Неужели полицейский налет на Логинова устроили из-за Тихонова? Это он сболтнул про чужую аккредитацию тренера