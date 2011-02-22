Хованцев про обыски сборной на чемпионате мира: «Однозначно это заказ против России. Логинов думал отказаться от эстафеты»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Александр Логинов Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что лидер команды Александр Логинов мог отказаться от эстафеты на чемпионате мира из-за утренних обысков итальянской полиции.

«Однозначно, это заказ против России.

Логинова это сильно выбило из колеи. Он думал отказаться от эстафеты. Гараничев сразу сказал: побегу.

А Александр думал до последнего. Буквально сейчас, в последний момент, он дал положительный ответ», – сказал Хованцев.

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