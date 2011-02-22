Хованцев про обыски сборной на чемпионате мира: «Однозначно это заказ против России. Логинов думал отказаться от эстафеты»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что лидер команды мог отказаться от эстафеты на чемпионате мира из-за утренних обысков итальянской полиции.

«Однозначно, это заказ против России.

Логинова это сильно выбило из колеи. Он думал отказаться от эстафеты. Гараничев сразу сказал: побегу.

А Александр думал до последнего. Буквально сейчас, в последний момент, он дал положительный ответ», – сказал Хованцев.

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