Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной: «Документ от МОК не объясняет подделку подписей. Вопрос остается актуальным»

Адвокат Алексей Панич, представляющий в CAS интересы , Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил, что вопрос с подделкой подписей Григория Родченкова в документах по допинговым делам спортсменок остается актуальным.

«Дело в том, что тот документ, который представлен Международным олимпийским комитетом (МОК), с нашей точки зрения, не объясняет подделку подписей. Этот вопрос остается актуальным.

Мы представили заключение, что как минимум на семи документах подпись нанесена от руки. При этом эксперты делают выводы, что это не рука господина Родченкова.

Соответственно, то, что представлено в сообщении МОК, полностью противоречит мнению экспертов.

Мы склонны верить своим экспертам, а не документу МОК», – сказал Панич.

«Кроме того, этот документ от 2 марта 2020 года. Это новый документ. МОК еще говорит, что представил документ с печатью нотариуса, но нам он представлен без печати нотариуса.

Мы попросили предоставить нам полный документ, но нам было отказано со ссылкой, что это подвергнет опасности господина Родченкова. Нас такое объяснение не устраивает.

Мы хотим проверить этот документ на подлинность. Этот документ, который представил МОК, не может никак подтверждать подлинность Родченкова на ранее представленных аффидевитах.

Мы будем проверять подпись Родченкова на этом новом документе», – цитирует Панича РИА Новости.

CAS получил заявление Родченкова о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам Зайцевой, Вилухиной и Романовой

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины