CAS получил заявление Родченкова о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам Зайцевой, Вилухиной и Романовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление Григория Родченкова о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам российских биатлонисток , Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Сегодня МОК предоставил нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», - говорится в заявлении МОК.

В ноябре 2017 года МОК пожизненно отстранил российских биатлонисток за нарушение антидопинговых правил. Показания Родченкова являются ключевыми доказательствами по делу спортсменок, адвокат которых ранее завил, что подписи Родченкова в деле – поддельные.

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины