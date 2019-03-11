Адвокат Родченкова о деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной: «Будьте уверены, показания – его собственные, и он подтвердил каждое слово под присягой»

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление о возможной подделке подписей Родченкова в показаниях по допинговым делам Яны Романовой, Ольги Вилухиной и .

«Последняя защита России в отношении ее допинговых преступлений является самой безумной, поскольку они нелепо утверждают, что показания под присягой, подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделаны.

Очевидно, отсталая правовая система России еще не дошла до появления электронных подписей.

Будьте уверены, показания доктора Родченкова – его собственные, и он подтвердил каждое слово своих показаний под присягой», – цитирует Уолдена Inside the Games.

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