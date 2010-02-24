Резцова о ситуации с обысками: «Весь ажиотаж из-за Касперовича, зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Анфиса Резцова Владимир Драчев Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с обысками у Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на ЧМ-2020, а также то, что спортсмен снялся с масс-старта.

«Может, подустал он от этого, но это Касперович оправдывается. По моему мнению, весь ажиотаж из-за Касперовича, потому что зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной команды. Ну, давайте всех личных тренеров будем запускать на чемпионаты! Это неправильно.
 
Конечно, Саша проходил подготовку с Касперовичем, но, так как Логинов уже был дисквалифицирован, то приезд Касперовича подлил масла в огонь», – сказала Резцова.

Также Резцова высказала мнение, что рассказ Логинова о его допинговой истории не помог бы разрешить ситуацию.

«Я не думаю! Если бы он признался в том, где, откуда и чего, то было бы еще хуже. В этой ситуации даже не знаешь, как правильно себя вести.

У меня впечатление, что за него никто не борется – ни тренеры, ни Драчев. Сашка остался на чемпионате мира, по сути, один, поэтому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него надавили со всех сторон, а помочь некому», – отметила экс-биатлонистка и лыжница.

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