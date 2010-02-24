Резцова о ситуации с обысками: «Весь ажиотаж из-за Касперовича, зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с обысками у Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на ЧМ-2020, а также то, что спортсмен снялся с масс-старта.

«Может, подустал он от этого, но это Касперович оправдывается. По моему мнению, весь ажиотаж из-за Касперовича, потому что зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной команды. Ну, давайте всех личных тренеров будем запускать на чемпионаты! Это неправильно.



Конечно, Саша проходил подготовку с Касперовичем, но, так как Логинов уже был дисквалифицирован, то приезд Касперовича подлил масла в огонь», – сказала Резцова.

Также Резцова высказала мнение, что рассказ Логинова о его допинговой истории не помог бы разрешить ситуацию.

«Я не думаю! Если бы он признался в том, где, откуда и чего, то было бы еще хуже. В этой ситуации даже не знаешь, как правильно себя вести.

У меня впечатление, что за него никто не борется – ни тренеры, ни Драчев. Сашка остался на чемпионате мира, по сути, один, поэтому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него надавили со всех сторон, а помочь некому», – отметила экс-биатлонистка и лыжница.

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