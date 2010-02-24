Касперович об инциденте с полицией на ЧМ: «Наша Россия должна всем, обязана всем… А на самом деле мы ничего никому не должны»

Тренер Александр Касперович объяснил, почему пропустил масс-старт на чемпионате мира в Антхольце.



– Естественно, повлияла эта ситуация с обысками, когда человека практически два дня мурыжили. Подняли в шесть утра, вчера в три часа ночи мы закончили подписание протокола. О каком старте может идти речь? На этом чемпионате жизнь не заканчивается. Нужно оценивать и физическое состояние спортсмена, и физиологическое. Поэтому Александр принял решение не выходить на старт.

– Не было желания у Логинова доказать на старте…



– …вы поймите правильно: кому и что оказывать? Зачем? Свою правоту? Мы всем доказываем. Наша Россия должна всем, обязана всем… А на самом деле мы ничего никому не должны.

Мы познакомились с материалом, который нам предоставили, в котором одни протоколы и какие-то расплывчатые суждения. Будет работать адвокат, во вторник я буду встречаться с руководителем ЦСП Александром Михайловичем Кравцовым, будем обсуждать, как дальше двигаться. Сначала встретимся с Александром Михайловичем, а дальше, не знаю, выслушает ли нас руководство министерства спорта или в этом не будет необходимости. Но надо понять, какие действия в дальнейшем мы должны предпринимать, – сказал Касперович.

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