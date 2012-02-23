Никита Крюков: «Наверное, Логинов психологически слабоват, раз такими движениями его могут легко вывести из себя»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Никита Крюков Александр Логинов Р-Спорт Биатлон

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал решение биатлониста Александра Логинова сняться с масс-старта на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

«Наверное, психологически слабоват он, раз такими движениями его могут легко вывести из себя. Против него даже специально могут применять эти приемы, зная, что он так на них реагирует.

Не скажу, что эта ситуация должна была его психологически завести, просто ты должен уметь ставить заслонку, чтобы не тратить на это свой ресурс.
 
Да, пришли, обыскали полицейские. Ты потратил время, но потом ты вышел тренироваться и дальше на старт. А он, видимо, вложил душу, потратил эмоции и выработал ресурс, который нужно тратить во время гонки», – рассказал Крюков.

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