Владимир Драчев: «Если в гаджетах Логинова и Касперовича нет улик по медицинским препаратам или методам, уголовное дело закроют»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что итальянская полиция завела уголовное дело против и его тренера Александра Касперовича.

— На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело. Это грозит разбирательствами.

Почти сутки мы пробыли в полицейском участке, а с понедельника начинаются процессуальные действия. Гаджеты, телефоны — все будет просмотрено.

— Если у них был бы допинг, их по местным законам могли посадить в тюрьму?

— По итальянским законам — да. Если ты попался на допинге, то можешь даже сесть.

— Могут ли их теперь вызывать в Италию на допросы?

— Сейчас они едут домой. Если будут оставлены итальянские адвокаты, это одно. Если российские — будет совсем другая работа.

— С адвокатами помогает МИД?

— МИД очень сильно помог. К нам приехал представитель и до 2 ночи полностью работал с нами. Здесь очень сложная техническая часть, перевод.

— Бояться, несмотря на громкое сочетание «открыто уголовное дело», нам нечего?

— Если в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты, нет никаких улик по медицинским препаратам или методам, это дело будет закрыто, – рассказал Драчев.

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