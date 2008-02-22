Касперович о том, что взял чужую аккредитацию на чемпионате мира: «Извиняюсь за этот поступок, мне нельзя было находиться у старта»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону IBU Александр Касперович Александр Логинов Матч ТВ Биатлон

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, извинился за то, что из-за проблем с его аккредитацией сегодня у его подопечного провела обыск полиция Италии.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце Касперович, чтобы пройти к трассе, взял чужую аккредитацию.

После обысков тренер отправился в местную полицию.

«Я буквально подошел на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение». Мне предложили объясниться в IBU. Говорю им: «Нет вопросов, готов объясниться и извиниться».

Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем я находился в той зоне, где положено находиться», – сказал Касперович в эфире телеканала «Матч ТВ».

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