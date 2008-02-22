Касперович о том, что взял чужую аккредитацию на чемпионате мира: «Извиняюсь за этот поступок, мне нельзя было находиться у старта»

Александр Касперович, тренер российского биатлониста , извинился за то, что из-за проблем с его аккредитацией сегодня у его подопечного провела обыск полиция Италии.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце Касперович, чтобы пройти к трассе, взял чужую аккредитацию.

После обысков тренер отправился в местную полицию.

«Я буквально подошел на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение». Мне предложили объясниться в . Говорю им: «Нет вопросов, готов объясниться и извиниться».

Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем я находился в той зоне, где положено находиться», – сказал Касперович в эфире телеканала .

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