Касперович о том, что взял чужую аккредитацию на чемпионате мира: «Извиняюсь за этот поступок, мне нельзя было находиться у старта»

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, извинился за то, что из-за проблем с его аккредитацией сегодня у его подопечного провела обыск полиция Италии.
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце Касперович, чтобы пройти к трассе, взял чужую аккредитацию.
После обысков тренер отправился в местную полицию.
«Я буквально подошел на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение». Мне предложили объясниться в IBU. Говорю им: «Нет вопросов, готов объясниться и извиниться».
Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем я находился в той зоне, где положено находиться», – сказал Касперович в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?