Йоханнес Бо отредактировал фотографию с Логиновым: «Готов приехать к Александру и выпить с ним по чаю»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо ответил на слова россиянина Александра Логинова, который накануне пригласил соперников в гости.
Иностранные биатлонисты критиковали Логинова за молчание насчет его допингового прошлого.
«Если они с женой пригласят всю биатлонную семью, хочется верить, что они купили по-настоящему большой дом.
Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чаю. Это было бы отлично», – сказал Бо-младший.
Позднее норвежец выложил в инстаграме отредактированную фотографию, где вместо лиц беседующих за чаем девушек поместил лица призеров сегодняшней гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце: свое, Логинова и француза Эмильена Жакелена.
«Любого позову в гости, готов жить на соседних кроватях. Только не на одной, жена не поймет». Логинов ответил Фуркаду
Посмотреть эту публикацию в Instagram