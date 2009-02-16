Йоханнес Бо отредактировал фотографию с Логиновым: «Готов приехать к Александру и выпить с ним по чаю»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо ответил на слова россиянина Александра Логинова, который накануне пригласил соперников в гости.

Иностранные биатлонисты критиковали Логинова за молчание насчет его допингового прошлого.

«Если они с женой пригласят всю биатлонную семью, хочется верить, что они купили по-настоящему большой дом.

Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чаю. Это было бы отлично», – сказал Бо-младший.

Позднее норвежец выложил в инстаграме отредактированную фотографию, где вместо лиц беседующих за чаем девушек поместил лица призеров сегодняшней гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце: свое, Логинова и француза Эмильена Жакелена.

«Любого позову в гости, готов жить на соседних кроватях. Только не на одной, жена не поймет». Логинов ответил Фуркаду

 
 
 
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Публикация от Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo)

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