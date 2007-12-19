Иоланда Чен: «Кто-то очень хотел потрафить президенту в Сочи-2014. На Руси вокруг царя всегда были люди, делавшие глупости и подставлявшие его»

Чемпионка мира по легкой атлетике, телекомментатор Иоланда Чен считает, что проблемы с допинговыми скандалами после связаны с деятельностью спортивных чиновников.

«Давайте вспомним, как мы красиво выиграли Олимпиаду в Сочи. Беспрецедентный случай – президент приехал на выбор страны-организатора. Ни один президент никогда не приезжал. Это все с такой помпой и так красиво было обставлено, он приехал, мы выиграли, в четыре утра все кричали.

И я так понимаю, что вокруг него огромное количество людей, которые хотят… Это всегда было на Руси: вокруг царя есть люди, которые пытаются что-то сделать и иногда делают такие глупости, что подставляют своего начальника, вот это вот излишнее чинопочитание. Я думаю, что-то в этом роде было.

Мы выиграли Олимпиаду, мы ее так красиво строили, столько было вложено денег, приехали люди, мы так красиво ее проводили. У нас с медалями все не сразу было в порядке. Но кому-то очень хотелось потрафить президенту и сделать так, чтобы мы не просто так красиво с помпой провели.

Люди бегали в розовых очках с квадратными глазами. Я думаю, в этой эйфории мы сделали то, что сделали, чтобы лучше все выступили. Что на всякий случай, как бы чего не вышло. Я думаю, в этом роде что-то и было. Нам, конечно, никто никогда не расскажет.

Но даже если нас в этом подозревают, ну сделайте расследование. Накажите, найдите, назначьте виновных даже. Отстраняет их, скажите, что мы провели расследование, мы нашли, кто это сделал, мы согласны, они понесут наказание, они сядут в тюрьму. Мы все сделаем, очистимся от этого всего», – сказала Чен в эфире радио «Эхо Москвы».