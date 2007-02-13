Чемпионат мира-2020 по биатлону. Смешанная эстафета. Старых, Юрлова, Елисеев и Логинов побегут за Россию

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет смешанная эстафета. За Россию побегут Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Чемпионат мира

Антхольц, Италия

Смешанная эстафета

Начало – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».

Старт-лист

1.Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

2. Франция (Жюлия Симон, Жюстин Брезаз, Мартен Фуркад, Кентен Фийон-Майе)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

4. Швеция (Линн Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон)

5. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев, Александр Логинов)

6. Германия (Франциска Пройс, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль)

7. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландертингер)

8. Швейцария (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Серафин Вистнер)

9. Чехия (Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)

10. США (Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Лейф Нордгрин, Шон Доэрти)

11. Беларусь (Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский)

12. Финляндия (Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)...

24. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)