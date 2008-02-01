Драчев о выступлениях российских биатлонистов: «Все ждут результата, но сейчас это не главное»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев поделился мнением насчет неудачного выступления команды на Кубке мира.

«Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления по ходу всего сезона.

Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу, но главное – поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать.

Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. К примеру, мы анализируем, почему проигрываем в смешанных эстафетах, особенно в сингл-микстах, где есть своя специфика: там важно умение работать в контактных гонках и стрелять без штрафа за 20 секунд.

У нас такое могут разве что и Евгения Павлова. Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов», – сказал Драчев.

Уже понятно, что Драчев не справился с биатлоном. Дело не в 26 гонках без медалей; куда хуже – скандалы и полная растерянность