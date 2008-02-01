Кристина Резцова: «Госдума мне не светит с моим чувством юмора»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала об отношении к правде и о том, как ее воспитывала мать – трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Вы как-то признались, что мама учила вас всегда говорить то, что думаешь.

– Так нас воспитывали, да. Правда, когда постарше стали, мама конкретизировала: «Иногда лучше держать язык за зубами, чтобы во вред не шло».

Но я все равно не могу позволить себе наврать. Промолчать в каких-то случаях – другое дело, с годами пришло. Врать точно нет. Или за глаза говорить.

Сейчас такая жизнь – на некоторую правду может и прилететь.

– Значит, заслужила. Если человек расходится со мной во мнении и выше рангом, наверное, прилетит.

Как раз тот случай, когда вы выложили в соцсетях зарплатную платежку на шесть рублей, а вас попросили удалить пост?

– Да, это шло от предыдущего президента СБР. Но, знаете, чувство юмора тоже никто не отменял.

Мне иногда непонятно, почему люди, облеченные властью, порой относятся к нашим постам или юмору, будто они со стороны.

Знали же прекрасно, что зарплата не шесть рублей, и что я пошутила. Может, кому-то не зашло, но мы же все люди и все разные.

Дорастете до Государственной Думы, там и посмотрим, как вам будет шутиться.

– Туда мне, видимо, не светит с моим чувством юмора. А вот Владимир Драчев, между прочим, хоть и депутат, всегда не прочь пошутить или рассказать веселую историю.

Когда вам в последний раз прилетало за язык?

– Получила, скажем так, замечание, за то что в Рупольдинге сразу рассказала в эфире о ситуации на рубеже, когда мои мишени закрыла белоруска.

Была на эмоциях и не подумала, что сама сделала что-то неправильно. Могли дисквалифицировать, за это извиняюсь.

Такое произошло впервые, очень хотелось побыстрей с кем-нибудь поделиться, а тут «Матч ТВ». Чего-то другого, за что может прилететь, стараюсь не говорить.

– А чем запомнилась наша нетерпимая ко всяким проявлениям характера школа?

– В школе я была другой, примерной. Даже в начальных классах. Почему-то была смирная.

Школа меня дисциплинировала: выглядела заведением, где надо постоянно бояться учителей и никому не перечить. Да я их и уважала в принципе. Но один раз, блин, сорвалась: маму вызвали в школу.

Поводом стало мое поведение. Написала на парте имя учительницы, а рядом – «дура». Зеленкой! И знаете, что мама потом сказала?

«Дочь, ты молодец, она такая и есть. Но если тебе так не нравится учительница, напиши на стене дома, чтобы все видели! На парте-то зачем?!» – рассказала Резцова.

В эстафете Резцова стреляла по закрытым мишеням и ничего не сказала судьям. Еще повезло, что нас не дисквалифицировали

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