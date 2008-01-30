Владимир Драчев: «Больших иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем: понимаем свое место в кругу биатлона»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

«Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, свое место в этом кругу биатлона мы понимаем. Но все же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас – восстановить команду.

Время еще есть, и я бы не сказал, что все плачевно и у нас нет шансов. У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе.

Надеемся и на , которая умеет четко подходить к главным стартам. Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке. В индивидуальной гонке при чистой стрельбе в медали могут попасть и Лариса Куклина», – сказал Драчев.

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