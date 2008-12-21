Малышко, Гараничев и Латыпов не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира

Российские биатлонисты , Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира.

По правилам СБР, на этапы в январе могут поехать те спортсмены, которые находятся в топ-25 общего зачета Кубка мира, либо которые дважды попадали в топ-15 в личных гонках.

Гараничев был 11-м в индивидуальной гонке Эстерсунда, Малышко и Латыпов не попадали в топ-15 ни разу. Все трое также не вошли в топ-25 общего зачета.

Биатлонисты могут попасть в команду на январские этапы Кубка мира тренерским решением.

Критерии отбора также не выполнил , но он имеет шанс выступить в масс-старте на этапе в Анси и набрать очки там.

В сборную на январские этапы отобрались только , Матвей Елисеев и Карим Халили, который стал лучшим среди россиян на Кубке IBU.