Малышко, Гараничев и Латыпов не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Эдуард Латыпов Матвей Елисеев Никита Поршнев Карим Халили Биатлон

Российские биатлонисты Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира.

По правилам СБР, на этапы в январе могут поехать те спортсмены, которые находятся в топ-25 общего зачета Кубка мира, либо которые дважды попадали в топ-15 в личных гонках.

Гараничев был 11-м в индивидуальной гонке Эстерсунда, Малышко и Латыпов не попадали в топ-15 ни разу. Все трое также не вошли в топ-25 общего зачета.

Биатлонисты могут попасть в команду на январские этапы Кубка мира тренерским решением.

Критерии отбора также не выполнил Никита Поршнев, но он имеет шанс выступить в масс-старте на этапе в Анси и набрать очки там.

В сборную на январские этапы отобрались только Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили, который стал лучшим среди россиян на Кубке IBU.

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