«Русские допингисты опять будут стоять на одном пьедестале с чистыми атлетами». Бывший следователь WADA хочет полного отстранения России

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Бывший следователь WADA Джек Робертсон считает, что Россию нужно полностью отстранить от соревнований и не давать российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом.

«WADA опять показало, что у него нет никакого желания исполнять роль защитника чистых атлетов. Если честно, последнее их решение по России – не дисквалификация и не наказание вообще. Раньше я думал, что руководство WADA просто подлые трусы, но сейчас я уверен – они банально предвзяты.

WADA заявило, что только те русские, которые докажут свою чистоту, будут выступать на соревнованиях. Как они это будут доказывать? Кляться на мизинцах? Это абсолютная пропаганда WADA и полное дерьмо.

Никто, в том числе и русские, не сможет доказать, что он чист. Из-за WADA русские допингисты опять будут стоять на одном пьедестале с чистыми атлетами. Раньше WADA было антидопинговой ищейкой, а теперь оно – комнатная собачка России», – рассказал Робертсон.

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