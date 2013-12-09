Родченков – о манипуляциях в Московской лаборатории: «Россия сама вырыла себе могилу и лишила спортсменов шансов доказать невиновность»

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков считает, что российским спортсменам будет сложно доказать свою невиновность из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории.

«Российские фальсификации и мошенничество продолжались в 2019 году, даже когда Россия была под пристальным вниманием. Как обычно, Россия проигнорировала собственные обещания и обязательства по отношению к чистому спорту.

Московская LIMS, уникальная база данных из моей лаборатории, подверглась манипуляциям. Тонны файлов и результатов были удалены.

После всего этого кто может сказать, есть ли в России чистые спортсмены, если потеряны важные данные?

Россия сама вырыла себе могилу и разрушила шансы любого чистого русского спортсмена на участие в соревнованиях. Если файлы были удалены, как спортсмен сможет доказать свою невиновность?» – написал Родченков.

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