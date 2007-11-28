Президент Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что комитет сделает все возможное, чтобы на Играх-2020 в Токио российские спортсмены выступали под своим флагом.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) рекомендовал отстранить Россию от международных стартов из-за расхождений в данных Московской лаборатории.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом. И мы видим к тому объективные предпосылки», – сказал Поздняков.

«О главном: ОКР формирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут выступать на Олимпийских аренах Токио. Согласно (олимпийской) хартии, соревнования проводятся не между странами, а между спортсменами.

Если в Пхенчхане ОКР был отстранен, то сейчас нет никаких претензий ни со стороны , ни со стороны WADA. Спортивное движение ОКР и какие-то его члены вне подозрений.

Это означает, что нет никаких объективных препятствий для полноценного участия в Играх, за исключением спортсменов ВФЛА. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм в Токио», – добавил функционер.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры