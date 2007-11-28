Станислав Поздняков: «Нет никаких объективных препятствий для полноценного участия России в Играх-2020, за исключением легкоатлетов»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что комитет сделает все возможное, чтобы на Играх-2020 в Токио российские спортсмены выступали под своим флагом.
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных стартов из-за расхождений в данных Московской лаборатории.
«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом. И мы видим к тому объективные предпосылки», – сказал Поздняков.
«О главном: ОКР формирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут выступать на Олимпийских аренах Токио. Согласно (олимпийской) хартии, соревнования проводятся не между странами, а между спортсменами.
Если в Пхенчхане ОКР был отстранен, то сейчас нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны WADA. Спортивное движение ОКР и какие-то его члены вне подозрений.
Это означает, что нет никаких объективных препятствий для полноценного участия в Играх, за исключением спортсменов ВФЛА. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм в Токио», – добавил функционер.
Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда
Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?
Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры