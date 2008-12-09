Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе. Это противоречит олимпийской хартии, так как ОКР не отстранен

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешит чистым российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Такое решение было принято на заседании Исполкома WADA в Лозанне. Спортсмены, допущенные до Игр, будут выступать без флага, гимна и другой национальной символики.

В Пхенчхане-2018 россияне уже выступали под флагом Международного олимпийского комитета ( ), но тогда Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен.

Согласно олимпийской хартии Национальные олимпийские комитеты обеспечивают участие спортсменов в Играх. Таким образом, российские спортсмены должны выступать в составе команды .

Запрет на участие России в Играх распространяется на 4 года: а этот период пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио и зимние Игры-2022 в Пекине.

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Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть