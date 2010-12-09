Президент WADA: «Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал решение Исполкома организации отстранить Россию на 4 года от крупных международных соревнований и лишить статуса .

«Сегодняшнее сильное решение Исполкома демонстрирует желание WADA действовать решительно в отношении российского допингового кризиса благодаря мощному исследовательскому потенциалу агентства, мнению комитета по соответствию и недавно появившейся возможности рекомендовать серьезные санкции через стандарт соответствия, который вступил в силу в апреле 2018-го. В совокупности все эти преимущества позволили Исполкому принять правильные решение в нужное время.

Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Вопиющее нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. Это именно то, чего мы достигли сегодня.

России были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и вернуться к мировому антидопинговому сообществу ради своих спортсменов и единства спорта, но она предпочла продолжить свою позицию обмана и отрицания.

Исполком WADA отреагировал самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не были причастны и не использовали выгоду из этих мошеннических действий», – сказал Риди.

Онлайн: Россию забанили в спорте на 4 года, две Олимпиады без флага и гимна, никаких топ-турниров дома

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть